Eve misafir almak yasak mı? Yılbaşında misafirliğin cezası var mı? Evde yılbaşı kutlamak cezası ne kadar?

Yılbaşında misafirliğin cezası var mı? Eve misafir almak yasak mı? 31 Aralık yılbaşında eve misafir almak yasak mı sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Evde yılbaşı kutlamak isteyenlerin dikkat etmesi gereken kararlar alındı. Yılbaşında vatandaşların bir araya gelmesinin önüne geçilecek. Peki, eve misafir almak yasak mı?

EVE MİSAFİR ALMAK YASAK MI?

Yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında Kovid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemlerin belirlendiği anımsatılan genelgede, vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimat verildiği belirtildi.

Genelgede konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart ve villa tarzı yerlerde veya kiralık müstakil villalarda yılbaşı partilerinin veya kutlamalarının organize edildiği ve bu yönde hazırlıkların yapıldığı haberlerine de değinildi.