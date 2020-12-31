YAPILIŞI:

İlk iş olarak hindimize sürmek üzere marine sosu hazırlayın. Bunun için ayçiçek yağını, kırmızıbiberi, biberiyeyi, tuzu, karabiberi ve limon suyunu iyice birbirine karıştırın. Bu sosu hindinin üzerine sürün.. Hindiyi genişçe bir tepsiye koyun ve 150 derece ısıtılmış bir fırında 2 buçuk saat pişirin..

İç pilavı hazırlayın. Bunun için büyük bir tencere seçin ve içine 50 gr tereyağı koyun. Dolmalık fıstığı tencereye alıp altın rengi olana kadar yağda kavuralım. Soğanları ince ince doğrayalım ve fıstıklara ilave edip kavurmaya devam edelim. İyice yıkayıp süzdüğümüz pirinçleri de katalım ve biraz daha kavuralım. Kuşüzümünü, 20 gr. naneyi, karabiberi, 30 gr. tuzu, tarçını ve yenibaharı tavuk suyuyla karıştıralım. Pirinçler suyu çekince altını kapatıp demlenmeye bırakalım.

Brüksel lahanasını ve brokoliyi yıkadıktan sonra bol suda haşlayalım. Geniş bir tava seçelim. 50 gr. Tereyağını eritelim. Haşlanmış sebzeleri tavaya alalım ve soteleyelim. İçine 30 gr. tuz ve 20 gr. karabiber ekleyerek tatlandıralım. Öte yandan kestaneleri çizerek 50 gr tereyağında kızartalım. Kabuklarını soyalım.

Hindiyi ve iç pilavı, garnitürlerle servis edelim.

Afiyet olsun...