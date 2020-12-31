Biletler kapış kapış! (Yurttan haberler)

Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 100 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar, dün Nimet Abla Gişesi'nin önünde sıralandı. Salgın nedeniyle maske, mesafe kuralının uygulandığı kuyrukta, güvenlik görevlileri insanları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.
Her yıl şansını denediğini belirten emekli İbrahim Çınar, "Hayal ettiğimiz çok şey var. Çocuklarıma ev ve araba almak. İnşallah 2021 yılını 2020 gibi yaşamayız. Daha güzel günler görürüz" ifadelerini kullandı.
4.5 MİLYON LİRALIK VURGUN
Sivas'taki bir bankada 15 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan M.Ç, sahte imza kullanarak müşterilerin hesabından 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi. Kendisindeki anahtarla bankanın kasasından da 1 milyon lira çalıp, toplam 4,5 milyon lira ile Ukrayna'ya gitti. Polis, zanlıyı arıyor.
93.1 MİLYON DEVRETTİ
6, 5+1 ve 5 bilen çıkmayınca 93.117.205 lira devretti. 4 bilenler 4 bin 119'ar, 3 bilenler 121'er, 2 bilenler ise 10 lira 90'ar kuruş alacak.
650 BİN LİRA DEVRETTİ
5+1 bilen çıkmayınca 650.115 lira devretti. 5 bilenler 7.962'şer, 4+1 bilenler 553'er, 4 bilenler 42'şer, 3+1 bilenler 25'er, 2+1 bilenler 10'ar, 3 bilenler 6'şar, 1+1 bilenler 5'er, 0+1 bilenler ise 5'er lira alacak.
TIPİK DEHŞET
İstanbul Şişli'de dün korkunç bir olay yaşandı. Özel bir tıp merkezine giden Ramazan K, hemşire Hayrünisa C. ile tartıştı. Daha sonra da genç kadını bıçakla rehin aldı. Personeller ise polisi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, saldırganı ikna etmeyi başardı. Zanlı gözaltına alındı. Fenalaşan hemşire ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.