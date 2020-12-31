Biletler kapış kapış! (Yurttan haberler)

TIPİK DEHŞET



İstanbul Şişli'de dün korkunç bir olay yaşandı. Özel bir tıp merkezine giden Ramazan K, hemşire Hayrünisa C. ile tartıştı. Daha sonra da genç kadını bıçakla rehin aldı. Personeller ise polisi aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, saldırganı ikna etmeyi başardı. Zanlı gözaltına alındı. Fenalaşan hemşire ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.