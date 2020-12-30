SON DAKİKA: Kaçak avcılar drone takibinden kaçamadı: 18 bin 900 lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatı türlerini korumak için yürüttüğü av koruma ve kontrol çalışmalarında teknolojiden faydalanıyor.
Covid-19 salgını dolayısıyla Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz hafta sonu Sivas'ta gelen bir ihbarı değerlendiren DKMP ekipleri,
Divriği İlçe Jandarma Karakolu personelinin de desteğiyle ihbara konu saha olan Divriği ilçesinde "drone" ile kaçak av takibi gerçekleştirdi.
Yapılan incelemeler sonucunda görüntüde yer alan ve kaçak yaban keçisi avına çıktığı tespit edilen 4 kişi drone ile takip edilerek Erzincan sınırları içerisinde yakalandı.
Yakalanan 4 kişiye "yasa dışı avlanmak" ve "sokak kısıtlamasını ihlal"den 18 bin 900 lira ceza kesilerek, beraberlerindeki tüfekler jandarmaya teslim edildi.