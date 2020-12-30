

Gelinin ülkesi Fas'ta yerel adetler ve Türk geleneklerine göre yapılan düğünde renkli görüntüler oluştu. Dört hizmetlinin omuzlarda taşıdığı tahtta salona giren gelin ve akrabaları, Türk ve Fas ezgilerinin çalınıp söylendiği düğünce gönüllerince eğlendi.