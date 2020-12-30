Dünyaca ünlü Müslüman golcü Zlatan Ibrahimovic yeşil sahaların ardından doğaya da uzandı

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, attığı gollerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Dağcılık ve balıkçılık gibi doğa aktivitelerine ilgi duyan İbrahimovic, kendine yeni bir hediye aldı.
İsveç ile Norveç sınırında bulunan bir dağda 1000 hektarlık orman için gözünü hiç kırpmadan 3 milyon euro saydı. İbrahimovic, ormanlık bölgeyi dağcılık, balıkçılık ve kar bisikleti gibi doğa aktiviteleri için kullanma amacıyla izin bile aldı.
TENİS BAYRAMI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa Viranşehir'deki toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere tesis sözü verdi. Kasapoğlu, "Görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz" dedi. Haberi Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'den duyan köylüler, bayram etti.
MODA DÜNYASI AĞLADI
Ünlü Fransız modacı Pierre Cardin, 98 yaşında hayatını kaybetti. 1922 doğan Cardin, 1936 yılında bir terzinin yanında dikiş öğrenmeye başladı. II. Dünya Savaşı'nda Kızılhaç'ta çalışan Cardin, ailesinin 1945 yılında Paris'e taşınması ile birlikte ünlü modacılar Jeanne Paquin, Christian Bernard ve Elsa Schiaparelli ile çalışma olanağı buldu.
DONUYORUZ YANIYORUZ
Erzurum'da kar yağışının zaman zaman etkili olmasının ardından binaların çatılarında oluşan buz sarkıtları, bir metreyi aştı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait buz kırma timleri de büyük tehlikelere yol açan sarkıt buzları kırmaya başladı. Günde en az 20 kamyon buz kırıldığı açıklandı.
Antalya'da ise sıcaklık zaman zaman 20 dereceyi geçti. Vatandaşlar sahillere akın etti. Kimi denize girdi, kimi de plajda güneşlendi. Antalya ve çevresinde önceki gün yağan yağmurun ardından, sıcaklıkların yeniden artacağı belirtildi.