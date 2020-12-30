Dünyaca ünlü Müslüman golcü Zlatan Ibrahimovic yeşil sahaların ardından doğaya da uzandı

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic, attığı gollerin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi. Dağcılık ve balıkçılık gibi doğa aktivitelerine ilgi duyan İbrahimovic, kendine yeni bir hediye aldı.

İsveç ile Norveç sınırında bulunan bir dağda 1000 hektarlık orman için gözünü hiç kırpmadan 3 milyon euro saydı. İbrahimovic, ormanlık bölgeyi dağcılık, balıkçılık ve kar bisikleti gibi doğa aktiviteleri için kullanma amacıyla izin bile aldı.