Bodrum'da pandemi nedeniyle yaşanan yoğunluk, yılbaşının etkisiyle daha da arttı. Yılbaşı sebebiyle tatil bölgesine dün 3 bin 698 araç daha giriş yaptı.

Kent içindeki trafik arap saçına dönerken, sokaklarda da kış aylarında hiç olmadığı kadar kalabalık yaşandı. 170 bin olan nüfus, yılbaşının da etkisiyle 430 bine ulaştı. Bu sayının 500 bini geçmesi bekleniyor.