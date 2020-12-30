Bodrum'da pandemi nedeniyle yaşanan yoğunluk, yılbaşının etkisiyle daha da arttı. Yılbaşı sebebiyle tatil bölgesine dün 3 bin 698 araç daha giriş yaptı.
Kent içindeki trafik arap saçına dönerken, sokaklarda da kış aylarında hiç olmadığı kadar kalabalık yaşandı. 170 bin olan nüfus, yılbaşının da etkisiyle 430 bine ulaştı. Bu sayının 500 bini geçmesi bekleniyor.
AZMİN ZAFERİ
Antalya Muratpaşa'da yaşayan Hakan Efe (32), geçimini çöp konteynerlerinden plastik ve metaller toplayarak sağladı. 1.5 aylık bir süreçte zor koşullar altındayken KPSS'ye hazırlandı. Sınavdan 96,5 puan aldı. Türkiye 25'incisi olarak büyük başarıya imza attı. Azmiyle adeta sınava hazırlanan gençlere örnek oldu. Efe, "Hayatımda ilk kez bu işi yapıyorum. Çöp toplama benim başarıma engel olmadı" dedi.
MEZAR PAZARI!
Antalya'nın Serik ilçesinde semt pazarına kamyonetiyle gelen hazır mezar firması temsilcisi, tezgah açtı. Pazara gelenler 'Hazır mezar 650 TL' ifadesinin yer aldığı afişi görünce şoka uğradı. Hazır mezarı satan firmanın satış sorumlusu Ali Serter, "Halkın ihtiyacını gidermek amacıyla pazar pazar, köy köy dolaşıyoruz. Fiyat gayet uygun. Pazar yerinde olması genelde ilginç bulunuyor" dedi.
HIRVATISTAN'DA 6.3'LÜK KABUS
Hırvatistan'ın Petrinja şehrinde dün 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 kişi can verdi. Petrinja ve Sisak şehirlerinde çok sayıda bina yıkılırken, araçlar da zarar gördü.
24.7 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 24 milyon 743 bin 124 lira devretti. 5 bilenler 21 bin 594'er lira, 4 bilenler 518'er lira, 3 bilenler 27'şer lira, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.