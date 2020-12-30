Başkan Erdoğan'ın 2020 mesaisi: Pandemiye rağmen tarihi ziyaretler gerçekleştirdi!

AZERBAYCAN VE KATAR'A İKİ KEZ

Başkan Erdoğan, bu yıl çeşitli temaslarda bulunmak üzere 13 yurt dışı ziyaret gerçekleştirirken Azerbaycan ve Katar'a ikişer kez ziyarette bulundu.

Yurt dışı ziyaretlerine Almanya ile başlayan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davetine icabetle Libya konusunda gerçekleştirilecek zirveye katılmak üzere 19 Ocak'ta bu ülkeye gitti. Erdoğan, sonraki üç yurt dışı ziyaretini 26-27-28 Ocak'ta Cezayir, Gambiya ve Senegal'e yaptı. Ukrayna'ya 3 Şubat'ta resmi ziyarette bulunan Erdoğan, 13 Şubat'ta Pakistan, 25 Şubat'ta Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.