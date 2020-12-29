Vaka sayılarında İstanbul etkisi! Koronavirüste son durum

BAĞIŞIKLIK+AŞI: Ankara, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa gibi büyükşehirlerde toplumsal bağışıklığın yüzde 50'lere yaklaştığı tahmin ediyor. Aşıların da devreye girmesiyle bu rakam daha da yukarı çıkacak ve virüsün yayılma hızı buna paralel olarak düşecek. Birkaç hafta sonra gerek virüsün yayılma hızının düşmesi, gerekse aşının devreye girmesi ile Anadolu'da da önemli bir rahatlama yaşanacak. Böylece tablo olumluya dönecek.