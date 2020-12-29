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    • 29.12.2020 16:05
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    Şizofreni hastası, le annesini rehin aldı!

    Gaziantep İslahiye ilçesinde, şizofreni hastası , evde tartıştığı annesini le rehin aldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen özel harekat polisleri evin bulunduğu sokağı ablukaya aldı. Annesi ile kendisini eve kilitleyen Uğur Dönmez'i ikna çalışmaları sürüyor.

    Şizofreni hastası, pompalı tüfekle annesini rehin aldı!

    Hacı Ali Öztürk Mahallesi'ndeki müstakil bir evin 2'nci katında yaşayan şizofreni hastası olduğu belirtilen , öğleden sonra tüfekle annesi Vesile Dönmez'i le rehin aldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Uğur Dönmez'e tüfeğini bırakarak teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

    Ancak, Uğur Dönmez teslim olmayıp, annesini de serbest bırakmadı. Bunun üzerine ablukaya alınan sokağa Özel Harekat polisleri sevk edildi.

    Megafonla anons yapan ekipler annesini rehin tutan Uğur Dönmez'den dışarı çıkmasını aksi taktirde müdahale edileceğini bildirdi. Polisin annesi ile kendisini eve kilitleyen Uğur Dönmez'i ikna çalışmaları sürüyor.

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    Haberler Güncel Şizofreni hastası, pompalı tüfekle annesini rehin aldı!