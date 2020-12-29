Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları! Sahil Güvenlik personel başvurusu nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir? Sahil Güvenlik personel başvurusu yapmak isteyenler başvuru şartları ve tarihleri hakkında araştırma yapıyor. Çevre Mühendisi, Makine Mühendisi, Yüzme Öğretmeni, Eğitim Geliştirme Uzmanı, Spiker, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Uzman, Avukat olmak üzere 9 kadroya en az lise mezunu adaylar alınıyor. Peki, başvurular nasıl yapılır?
SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
- Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Ocak 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).
- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak
- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvurusunu yapmak isteyen adayların yukarıdaki başvuru linkini kopyalaması ve yeni sekmede açması gerekmektedir. Açılan sayfada KİMLİĞİMİ DOĞRULA butonuna tıklayın. Daha sonra kimlik numaranız ve e devlet şifrenizle giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran çıkacak. Bu ekranda işaretlenen sağ üst köşedeki yeni başvuru linkine tıklayın.