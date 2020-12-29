Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı başvuru şartları! Sahil Güvenlik personel başvurusu nasıl yapılır?

SAHİL GÜVENLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI!

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

- Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Ocak 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak