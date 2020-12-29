Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.12.2020 08:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.12.2020 08:34
    ABONE OL

    'de operasyonu! 3 kişi tutuklandı

    Son dakika haberi... 'de öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren 3 üyesi tutuklandı.

    Yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu!

    'de, 'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen üyelerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

    Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Aralık tarihinde DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespiti ve engellenmesi için operasyon düzenledi.

    Operasyonda Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde emir düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.M. ile silahlı savaşçı olarak faaliyette bulunan Y.A. ile H.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

    Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    Şüphelilerin ikametgahlarından yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Osmaniye'de DEAŞ operasyonu! 3 kişi tutuklandı