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    • 29.12.2020 08:34
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    HSK kararnamesi 'de yayımlandı

    Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının görev değişikliğine dair kararnamesi 'de yayımlandı.

    AA
    HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

    HSK'nın 24 Aralık 2020'deki kararnamesi, 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kararnamede, 324 adli yargı ile 61 idari yargı hakim ve savcılarının HSK tarafından yapılan görev değişiklikleri yer aldı.

    HSK Birinci Dairesi'nin, 24 Aralık'taki adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Cumhuriyet Başsavcılığına Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına ise Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse getirilmişti.

    Kararnameyle Mersin, , Gaziantep, , , ve 'a da yeni başsavcılar görevlendirilmişti.

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    Haberler Güncel HSK kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı