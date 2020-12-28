Hırsız kamerada! (Yurttan haberler)

HELAL OLSUN



Bolu'da, doğumu sırasında yaşanan sorundan dolayı sol kolunu kullanamayan Kaan Çelen, dünyada bir ilki gerçekleştirerek tek kolla çaldığı davulla jazz albümü çıkardı. Çelen, ilk albümüne kendisine sürekli destek olan annesinin ismi olan 'Nazile' adını verdi. Çelen, Çünkü daha önce fiziksel engelli bir kişi böyle bir albüm çıkarmamıştı. Çok çalışarak bu noktaya geldim" dedi.