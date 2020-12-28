Hırsız kamerada! (Yurttan haberler)

Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş'ın Arnavutköy'deki evi 30 Ekim'de soyuldu. Sağdaş, konser vermek için şehir dışına çıkmadan önce hayvanlarına bakması için apartman görevlisi Barış G.'ye anahtarını verdi.
2 Kasım'da evine geri dönen şarkıcı, yaklaşık 60 bin lira değerindeki 3 adet altın kolye, altın alyans, nakit para, kot gömlek ve cep telefonu, kulaklık malzemelerinin çalındığını fark etti. Kameraları inceledi. Barış G.yi görünce polise haber verdi. Gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.
HELAL OLSUN
Bolu'da, doğumu sırasında yaşanan sorundan dolayı sol kolunu kullanamayan Kaan Çelen, dünyada bir ilki gerçekleştirerek tek kolla çaldığı davulla jazz albümü çıkardı. Çelen, ilk albümüne kendisine sürekli destek olan annesinin ismi olan 'Nazile' adını verdi. Çelen, Çünkü daha önce fiziksel engelli bir kişi böyle bir albüm çıkarmamıştı. Çok çalışarak bu noktaya geldim" dedi.
AH BE ÖMER
Osmaniye'de 18 yaşındaki Ömer Artıkarslan, dün elektrikli bisikletle yola çıktı. Şarampole yuvarlandı. Kazayı görenler sağlık ekiplerini aradı. Ağır yaralanan genç kurtarılamadı.
SAHTE İÇKİ CAN ALDI
Aydın'da Cengiz Güler (62), dün sahte içki içti. Bir süre sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam yaşamını yitirdi. Güler'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
24 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 24 milyon 32 bin lira devretti. 5 bilenler 99 bin 292'şer, 4 bilenler 491'er, 3 bilenler 26'şar, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.
YASAMAK İSTİYORUM
İstanbul Bakırköy'de, 4 ay evli kaldığı ve 2 yıl önce boşandığı Rüya K.'yi (29) farklı tarihlerde darbedip, yaraladığı, evinin önünde ateş açarak, kaçtığı iddiasıyla tutuklanan Tarık K. (28), 6 ay sonra elektronik kelepçe takılmasının ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Karara tepki gösteren, can güvenliğinin olmadığını belirten ve evini polis nezaretinde terk eden genç kadın, "Beni, öldükten sonra kimse savunmasın. Ben öldükten sonra kimse 'Rüya için adalet' demesin. Ben şimdi adalet istiyorum, yaşamak istiyorum. Hayatıma devam etmek, çalışmak istiyorum" dedi.