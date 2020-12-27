Arazi kavgası 5 can aldı. Olay dün Şanlıurfa'da yaşandı. Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Elif, Mustafa ve Ömer Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Emin Avcı, İbrahim Halil Polat ve 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Emin Avcı ve İbrahim Halil Polat da kurtarılamadı. Kavga nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.

MEHMET YILDIRIM