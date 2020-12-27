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    ’da akraba iki grup arasında adeta savaş çıktı! 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

    Arazi kavgası 5 can aldı. Olay dün 'da yaşandı. Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Elif, Mustafa ve olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan , ve 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Urfa savaşı!

    Arazi kavgası 5 can aldı. Olay dün 'da yaşandı. Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Elif, Mustafa ve Ömer Avcı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan , ve 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

    Mehmet Emin Avcı ve İbrahim Halil Polat da kurtarılamadı. Kavga nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Polis ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.

    MEHMET YILDIRIM

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    Haberler Güncel Şanlıurfa’da akraba iki grup arasında adeta savaş çıktı! 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı