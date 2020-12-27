Yandı yürek!

Baba ve çocukların buluşması faciayla bitti. Üzücü olay dün Sakarya'da meydana geldi. Eşinden ayrı yaşayan Seydi Altın, çocuklarıyla birlikte zaman geçirmek için onları yanına aldı. Benzinle yaktığı sobada parlama sonucu yangın çıktı. Baba Altın, 10 yaşındaki oğlu Mirza'yı evin penceresinden dışarı attı.

4 yaşındaki kızı Rabia Su'nun üzerine kapandı. Baba ve kızı feci şekilde can verdi. Seydi Altın'ın hafta sonunda çocukları ile vakit geçirmek üzere onları olayın yaşandığı eve getirdiği öğrenildi. HÜSEYİN CUMALI

TEKNOLOJİK HIRSIZ!



Gaziantep'te aracının içerisinde uyuya kalan bir kişinin cep telefonu çalındı. Banka hesaplarının şifre ve bilgilerinin yer aldığı telefonu çalan hırsız ise hemen bankamatiğe giderek, 4 ayrı seferde toplam 11 bin 700 TL parayı çekerek cebine attı. Adam soluğu karakolda aldı. Şüpheli gözaltına alındı.

VİCDANSIZ!



Antalya'da bir kişi, dün sokağa çıkma kısıtlamasında, evcil hayvan gezdirenlere sağlanan muafiyeti kullanıp, dışarı çıktı. Köpeğini seyir halindeki otomobilinin yanında, tasmasından tutarak dolaştırması ise gezintiyi işkenceye döndürdü. Köpeğe eziyet cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

EŞSİZ ACI



Adana'da eşiyle eve dönen Erhan Arıkonak (32), dün önünü kesen motosikletli Furkan S. ile tartışmasının ardından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Arıkonak'ın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri, S.'yi metruk bir binada pompalı tüfekle saklanırken yakaladı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM



Antalya'da Kırgız Rakhat Kubanychbekova (23), birlikte yaşadığı sevgilisi Ercan Onaç'ın evinde ölü bulundu. Onaç, "Sabah uyandığımda ayağı soğuktu. Öldüğünü fark ettim" dedi. Sır ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

91.9 MİLYON LİRA DEVRETTİ



6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 91 milyon 877 bin 981 lira devretti. 5 bilen 3 kişi, 142 bin 646'şar, 4 bilenler bin 358'er, 3 bilenler 95'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.