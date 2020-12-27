Mezar karaborsası! Yetkililer ‘satılması yasak’ dedi

İBB'YE bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü, boş mezara zam yaptı. Bunu bilen fırsatçılar da harekete geçti. Resmi olarak 100 lira ile 37 bin 400 liraya arasında değişen mezarlar, İstanbul'da daire fiyatına gitmeye başladı. Karacaahmet, Zincirlikuyu, Aşiyan gibi mezarlıklarda yer bulunmamasını fırsat bilen kişiler, internet üzerinde yeni bir pazar oluşturdu.

İlan veren sahtekarlar "Sabancı Mezarlığı'na çok yakın" gibi ibareler kullandı. 1 milyon lira bile isteyenlere tepki çığ gibi büyüdü. Bir başka kişi ise 150 bin liraya satışa sunduğu mezar yerinin "Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerine komşu" olduğunu belirtmiş. Benzer şekilde birçok ilan bulmak mümkün. Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, "Mezarın kullanım belgesi kime aitse o kişi kullanır. Bunun devri, satılması söz konusu olamaz" dedi.