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    • 27.12.2020 12:10
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    'nda hareketli anlar! Dev gemiler geçiş yaptı

    Sabah saatlerinde 'nda hareketli dakikalar yaşandı. Boğaz'dan 99 metrelik kargo gemisi ile 276 metre uzunluğundaki ham petrol tankeri geçiş yaptı.

    AA
    İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar

    'ndan 299 metrelik kargo gemisi ile 276 metre uzunluğundaki ham petrol tankeri geçiş yaptı.

    Marshall Adaları bandralı, 276 metre ve 82 bin 515 groston ağırlığındaki "Front Cascade" isimli ham petrol tankeri ile Malta bandralı, 299 metre ve 95 bin 793 groston ağırlığındaki "CAM CMG Volga" isimli kargo gemisi, Boğazı'ndan geçti.

    "Front Cascade" ve "CAM CMG Volga"ya İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkör de eşlik etti.

    Gemilerin geçişi sırasında Boğaz'daki deniz trafiği kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

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    Haberler Güncel İstanbul Boğazı'nda hareketli anlar! Dev gemiler geçiş yaptı