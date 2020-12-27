İçişleri Bakanlığı'ndan Yıldırım-17 Besta operasyonu açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Kış üslenmesini gerçekleştiremeyen ve hareket kabiliyeti daralan, ülke içerisinde iletişimi ortadan kalkan bölücü terör örgütünün, bu kabiliyetini bir daha kazanmasını engellemek ve yurt içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak; İçişleri Bakanlığınca Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde Van, Şırnak ve Siirt illerinde başlatılan "YILDIRIM-17 BESTA" Operasyonu devam etmektedir.