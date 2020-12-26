Türkiye’ye gelene PCR şartı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi: 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.
8 AY SONRA RİSK VAR
Avustralyalı bilim adamlarının Covid-19 geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına ilişkin yürüttükleri araştırma, "Science Immunology" dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre, Covid-19'a yakalananlar, bu virüse 8 ay bağışıklık kazanıyor.
NOEL SABAHI PATLAMA
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Çevredeki otomobiller büyük zarar gördü. Olayın terör saldırısı ihtimali değerlendiriliyor.
KRALİÇE'DEN TARİHİ KARAR
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Noel gününü de kapsayan haftayı ilk kez ailesiyle birlikte değil, eşi Prens Philip ile baş başa geçirecek. Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu kararın alındığı açıklandı.
MİSİLLEME YAPILACAKTI
3 Ocak 2019'da İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Bağdat'a giderken bir ABD saldırısında öldürülmüştü. İddialara göre, suikastın yıldönümünde Bağdat'taki ABD üssüne saldırı deşifre oldu.
8 AY SONRA RİSK VAR
Avustralyalı bilim adamlarının Covid-19 geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına ilişkin yürüttükleri araştırma, "Science Immunology" dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre, Covid-19'a yakalananlar, bu virüse 8 ay bağışıklık kazanıyor.
NOEL SABAHI PATLAMA
ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Çevredeki otomobiller büyük zarar gördü. Olayın terör saldırısı ihtimali değerlendiriliyor.
KRALİÇE'DEN TARİHİ KARAR
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Noel gününü de kapsayan haftayı ilk kez ailesiyle birlikte değil, eşi Prens Philip ile baş başa geçirecek. Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu kararın alındığı açıklandı.
MİSİLLEME YAPILACAKTI
3 Ocak 2019'da İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Bağdat'a giderken bir ABD saldırısında öldürülmüştü. İddialara göre, suikastın yıldönümünde Bağdat'taki ABD üssüne saldırı deşifre oldu.