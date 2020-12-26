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    ’ye gelene şartı

    Genel Müdürü : 'tan itibaren 'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

    Türkiye’ye gelene PCR şartı
    THY Genel Müdürü : 'tan itibaren 'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

    8 AY SONRA RİSK VAR
    Avustralyalı bilim adamlarının Covid-19 geçiren hastaların virüse karşı ne kadar süre bağışıklık kazandığına ilişkin yürüttükleri araştırma, "Science Immunology" dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre, Covid-19'a yakalananlar, bu virüse 8 ay bağışıklık kazanıyor.

    NOEL SABAHI PATLAMA
    ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kenti merkezinde Noel sabahı büyük bir patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Çevredeki otomobiller büyük zarar gördü. Olayın terör saldırısı ihtimali değerlendiriliyor.

    KRALİÇE'DEN TARİHİ KARAR
    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Noel gününü de kapsayan haftayı ilk kez ailesiyle birlikte değil, eşi ile baş başa geçirecek. Covid-19 tedbirleri nedeniyle bu kararın alındığı açıklandı.

    MİSİLLEME YAPILACAKTI
    3 Ocak 2019'da İran Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani Bağdat'a giderken bir ABD saldırısında öldürülmüştü. İddialara göre, suikastın yıldönümünde Bağdat'taki ABD üssüne saldırı deşifre oldu.
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