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    • 26.12.2020 19:22
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    Son dakika: duyurdu: bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 'lı terörist öldürüldü

    Son dakika haberi... bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 'lı teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist öldürüldü