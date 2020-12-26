Karne not hesaplama nasıl olacak? İlkokul ortaokul liselerde karne nasıl verilecek?

OKULLR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada okullarda uzaktan eğitim 22 Ocak tarihine kadar devam edecek. Sonrasında ise ara tatil başlayacak ve 3 hafta sürecek. Tatil sonrası okulların açılıp açılmayacağına, Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler sonrasında karar verilecek.

DERS ORTALAMASI HESAPLAMA

Ders notu hesaplama işlemi öğrencinin karne notunu belirleyen en önemli unsurdur. Öğrencilerin dönem içerisindeki yazılı, sözlü, performans, proje vb. gibi notların ortalaması bulunarak hesaplanır. Ortalama hesaplama işlemi notların toplamı, not sayısına bölümü ile bulunur.

Örnek bir hesaplama vermek gerekirse:

Matematik 1. yazılı sonucu: 70

Matematik 2. yazılı sonucu: 80

Matematik 1. performans notu: 90

Matematik 2. performans notu: 100

70 + 80 + 90 + 100 = 340 / 4 = 85 (4 rakamı toplam not sayısıdır.)

Ders notu ortalaması: 85 olacaktır.