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    • 26.12.2020 06:51
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    'nin ilk lityum üretim tesisi Başkan Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle açılacak

    Eti Maden Tesisleri'ndeki lityum karbonat üretimine tesisi bugün açılacak. Başkan Erdoğan'ın video konferansla katılacağı, ve 'in hazır bulunacağı açılış 'de gerçekleşecek.


    'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerin, mobil telefonların, elektrikli araçların bataryalarında ve elektrikle çalışan aletlerin pillerinde kullanılan lityum, Türkiye'de ilk defa yerli olarak bordan üretilecek.

    İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretilecek tesisin resmi açılışı, bugün saat 14.00'te Başkan 'ın video konferansla katılacağı, ve 'in hazır bulunacağı programla gerçekleşecek.

    Kapasitesinin daha sonra yıllık 600 tona ulaşması planlanan tesis, Anadolu Ajansı (AA) ekipleri tarafından görüntülendi.

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    Haberler Güncel Türkiye'nin ilk lityum üretim tesisi Başkan Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle açılacak