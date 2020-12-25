Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    lideri : Erken yok, adayımız Erdoğan’dır

    lideri , il başkanları toplantısında konuştu: ’a bakınca terörist görüyoruz. 2023’te adayımız ’dır



    MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısına katıldı. Konuşmasında şu açıklamaları yaptı:

    Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan su kaynatmıştır. Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Yazıklar olsun...

    Meclis'te 'lı istemiyoruz. Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. 6-8 Ekim olaylarında katledilen vatandaşlarımızın acısını görüyoruz. AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılmasını dayatan kararını tanımıyoruz, takmıyoruz.

    Cumhur ittifakı 'dir, milli mücadeledir. Sayın Cumhur-başkanı Erdoğan 2023'te de cumhurbaşkanı adayımızdır, ler zamanında yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, sükunet yılıdır.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel MHP lideri Devlet Bahçeli: Erken seçim yok, adayımız Erdoğan’dır