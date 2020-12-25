MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin il başkanları toplantısına katıldı. Konuşmasında şu açıklamaları yaptı:
Partisindeki taciz tecavüz vakalarına ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu su kaynatmıştır. Biz kara paracılarla mücadele edilsin diyoruz Kılıçdaroğlu vergi alalım diyor. Yazıklar olsun...
Meclis'te PKK'lı istemiyoruz. Demirtaş'a bakınca terörist görüyoruz. 6-8 Ekim olaylarında katledilen vatandaşlarımızın acısını görüyoruz. AİHM'in Demirtaş'ın serbest bırakılmasını dayatan kararını tanımıyoruz, takmıyoruz.
Cumhur ittifakı Türkiye'dir, milli mücadeledir. Sayın Cumhur-başkanı Erdoğan 2023'te de cumhurbaşkanı adayımızdır, seçimler zamanında yapılacaktır. 2021 yılı reform yılıdır, sükunet yılıdır.