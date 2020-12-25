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    Kahin ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı!

    2021 yılına sayılı günler kala, saldırılarını ve ’nın ölümünü önceden bilen “kâhin” ’nın kehaneti tüm dünyaya şaşırttı. Balkanlar’ın Nostradamus’u olarak bilinen, 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürütmüş olan Baba Vanga, bu sefer ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu.

    Baba Vanga 2021!

    2021 yılına sayılı günler kala, saldırılarını ve 'nın ölümünü önceden bilen "kâhin" 'nın kehaneti tüm dünyaya şaşırttı. Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak bilinen, 1996 yılında hayatını kaybeden ve ölmeden önce 11 Eylül 2001 saldırısı ile ilgili çok ilginç tahminler yürütmüş olan Baba Vanga, bu sefer ile ilgili bir kehaneti yüzünden gündem oldu.

    Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını ve dünyayı "güçlü bir ejderhanın" ele geçireceğini söylemiş. İnsanlar "güçlü ejderhanın" Çin olduğuna inanıyor.

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    Haberler Güncel Kahin Baba Vanga ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı!