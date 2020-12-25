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    • 25.12.2020 09:46
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    ’li ’ye çalışıyor! İlçe binasının eşyaları İBB personelleri ve aracı ile taşındı!

    ’li Başkanı ’nun her adımı bir skandal. Bu sefer de partisinin ittifakı ’nin nakliyat işlerini İBB hizmet aracı ile yaptılar. İYİ Parti İlçe Başkanı ’ın koordine ettiği taşınma işleminde 'nin imkanları kullanıldı. Eşyalar belediyeye ait hizmet kamyonu ile taşınırken, İBB personelleri de bu işleme yardım etti.

    İstanbul Maltepe İYİ Parti İlçe Başkanlığı, Bağdat Caddesi 367 numarada bulunan merkezini, Maltepe'deki özel bir diş sağlığı merkezinin üst katına taşıdı. 24 Aralık'ta gerçekleştirilen taşınma işleminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları kullanıldı.

    Eşyalar, üzerinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Aracı" yazan, İBB Başkanlığı'na hizmet veren sivil plakalı kamyona yüklenerek yeni yerine götürüldü.

    İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar'ın koordine ettiği taşınma işlemine, İBB personelleri de katıldı.
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    Haberler Güncel CHP’li İBB İYİ Parti’ye çalışıyor! İlçe binasının eşyaları İBB personelleri ve aracı ile taşındı!