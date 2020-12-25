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    385 savcıya yeni görev | Yurttan ve dünyadan haberler

    Hakimler ve dün yayınlandı. İşte haberin detayları ve 25 Aralık tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    385 savcıya yeni görev
    Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi dün yayınlandı. İstanbul Başsavcılığı görevine Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Sincan Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.

    TACİZCİYİ KORUDU
    CHP, taciz ve tecavüz skandallarıyla sarsıldı. Konya İl Başkanı Barış Bektaş'ı temize çıkardı. Genel Başkan Yardımcısı , "Taciz ve tecavüz söz konusu değil" açıklaması yaptı.

    PAŞİNYAN'A KÖTÜ SÜRPRİZ
    Ermenistan, işgal ettiği 'a bıraktı. Başbakan Paşinyan, büyük tepki topladı. Dün göstericiler Başbakanlık binasını kuşattı. "Paşinyan istifa" sloganları atıldı.

    MUTASYON ALARMI
    Mutasyona uğrayan - 19'a karşı sıkı tedbirler alındı. , 'ye uçuş yasağı başlattı. Mutant virüs Singapur'da da ortaya çıktı.

    LAMA'DAN GELEN ŞİFA
    ABD'li bilim adamları COVİD- 19'a karşı düğmeye bastı. Lamadan alınan 'nano antikorları' virüsü öldürmeyi başardı. Şimdi bu antikorlardan burun spreyi yapılacak.
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