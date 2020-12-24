VGM burs işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar için geri sayım başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Burs başvuru işlemlerini 30 Ekim tarihine kadar tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasıyla birlikte gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-2021 VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı ve konu hakkında resmi bir açıklama da gelmedi. 2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.