Tolgahan Öztoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Mardin Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Mersin Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu? Sorgulamaları sıkça yapılanlar arasında yer aldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu detaylı çalışmasını sonuçlandırdı ve yeni başsavcıları atadı. Peki hangi illere kimler atandı? Tolgahan Öztoprak kimdir, nereye atandı? İşte merak edilen tüm bilgiler…
TOLGAHAN ÖZTOPRAK KİMDİR?
Tolgahan Öztoprak, Sivas'ta doğdu. Öztoprak 2018'de yayınlanan Hakimler ve Savcılar kararnamesi ile, Şanlıurfa'da 2017 yılında göreve başlayan Başsavcı Sadi Doğan'ın HSK tarafından 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtay Üyeliği'ne seçilmesi ile nedeni ile Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.
HSK'nın 24.12.2020 tarihinde yayınladığı savcılar kararnamesi ile Tolgahan Öztoprak, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.
MERSİN, GAZİANTEP, ŞANLIURFA, TEKİRDAĞ...
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak atandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü atandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcıvekili Uğur Özmen oldu.
Şanlıurfa Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliklerine Yakup Ali Kahveci, Güngör Karakoç, Mehmet Yılmaz getirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne İnegöl Başsavcısı Zekeriya İnanç getirildi.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne Selahattin Kambur getirildi.
Cumhuriyet Savcısı Adnan Gümüş, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirildi.
Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'na Mehmet Patlak getirildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'na Koray Keskin getirildi.