Tolgahan Öztoprak kimdir, nereli, kaç yaşında? Mardin Cumhuriyet Başsavcısı kimdir? Mersin Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu? Sorgulamaları sıkça yapılanlar arasında yer aldı. Hakimler ve Savcılar Kurulu detaylı çalışmasını sonuçlandırdı ve yeni başsavcıları atadı. Peki hangi illere kimler atandı? Tolgahan Öztoprak kimdir, nereye atandı? İşte merak edilen tüm bilgiler…