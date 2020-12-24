Sağlık Bakanlığı 24 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.







Detaylar geliyor...





23 ARALIK



Sağlık Bakanlığı 23 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 209 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 650 kişinin testi pozitif çıktı, 259 kişi hayatını kaybetti.



Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.



EV İÇİ BULAŞMALARI ENGELLEMEK ÇOK ÖNEMLİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı" açıklamasında bulundu.