Türkiye'de çevreci olarak tanınan Prof. Dr. Orhan Kural, 70 yaşında Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Prof. Kural'ın ölmeden önce vasiyetini anlattığı videoda önemli açıklamalar yaptı.

Bugüne kadar insanları üzdümse özür dilerim. Beni çok üzen Cengiz Kuzu'yu hiçbir zaman affetmedim. En önemli isteğim, Türkiye Gezginler Derneği'nin yaşaması. Cenazenin Zincirlikuyu Camii'nden yapılmasını istiyorum. Çünkü diğer camilerde trafik sıkışıklığı oluyor. Orası daha rahat park bakımından. Benim cenazeme kesinlikle kürk giyenler, bilmiyorum yaz mı olacak, kış mı olacak ama... Ve faal avcılar gelmesinler istemiyorum kesinlikle. Bir tane bile cenazemde canlı çiçek istemiyorum. Mümkün olacak mı bilmiyorum vasiyetimde de yazdım eğer mümkünse organlarımı hem kadavra olarak hem de kullanılması için hediye ediyorum.