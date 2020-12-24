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    Yaptırımları veto etti

    ABD Başkanı , ’ye yaptırımları da içeren bütçesini veto etti. Trump, ’ne gönderdiği yazıda “Bu tasarı ve ’e bir hediyedir” dedi.

    Yaptırımları veto etti

    ABD Başkanı , 'ye yaptırımları da içeren bütçesini veto etti. Trump, 'ne gönderdiği yazıda "Bu tasarı ve 'e bir hediyedir" dedi.

    'a 27 yıl hapis
    Fetö'nün TIR'ları kumpası davasında sona gelindi. İhanet görüntülerini yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirime gidilmedi.

    BAŞKA BİR DİL CAİZ DEĞİL
    Diyanet İşleri Başkanlığı, 'li 'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuması ile ilgili açıklama yaptı: Ezanın asli şekli dışında başka bir dille okunması caiz değildir.

    VAKALAR DÜŞÜYOR
    Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Alınan tedbirler sayesinde vaka sayıları hızla düşmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'de yüzde 30, 'da yüzde 25, 'da yüzde 35, 'da yüzde 40 düşüşün yaşandığını açıkladı.

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    Haberler Güncel Yaptırımları veto etti