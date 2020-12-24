Yaptırımları veto etti

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırımları da içeren Savunma Bakanlığı bütçesini veto etti. Trump, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği yazıda "Bu tasarı Rusya ve Çin'e bir hediyedir" dedi.

Can Dündar'a 27 yıl hapis

Fetö'nün MİT TIR'ları kumpası davasında sona gelindi. İhanet görüntülerini yayınlayan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirime gidilmedi.

BAŞKA BİR DİL CAİZ DEĞİL

Diyanet İşleri Başkanlığı, CHP'li İBB'nin Şeb-i Arus töreninde Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuması ile ilgili açıklama yaptı: Ezanın asli şekli dışında başka bir dille okunması caiz değildir.

VAKALAR DÜŞÜYOR

Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Alınan tedbirler sayesinde vaka sayıları hızla düşmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yüzde 30, Trabzon'da yüzde 25, Samsun'da yüzde 35, Hatay'da yüzde 40 düşüşün yaşandığını açıkladı.