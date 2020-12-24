Her yaptığı olay olan İran uyruklu fenomen ilk olarak gözaltına alınmış ancak ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Ülkeye girişi "ihtiyaten engelli" olan Mılad Hatamabadi Farahani iki gün önce göç işlemleri için Pendik Şehit Ozan Özen Ara Sevk Merkezine teslim edilmişti. İranlı fenomen Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi.