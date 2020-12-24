Bazı programları dolayısıyla kente gelen Bakan Ersoy, Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve kurum müdürleriyle kentteki kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmalarla ilgili görüştü.