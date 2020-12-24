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    • 24.12.2020 18:47
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    Kültür ve , 'de ni ziyaret edip Alevi dedelerinden bilgi aldı

    Kültür ve , Valiliği ile kentteki bir ni ziyaret etti. , cemevinde Alevi dedeleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

    AA
    Bakan Ersoy'dan Tunceli'de cemevi ziyareti

    Bazı programları dolayısıyla kente gelen Bakan Ersoy, Valilik ziyaretinde Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve kurum müdürleriyle kentteki kültür ve turizm alanında yürütülen çalışmalarla ilgili görüştü.

    Bakan Ersoy, buradaki ziyaretin ardından beraberindekilerle Hacı Bektaşi Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Tunceli Cemevi'ne geçti.

    Dernek başkanı ve Alevi dedesi Ali Ekber Yurt ile Alevi dedelerince karşılanan Bakan Ersoy, cemevi hakkında bilgi aldı.

    Bakan Ersoy, cemevi bünyesinde oluşturulan şecere odasını da ziyaret ederek burada sergilenen şecereleri inceledi.

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    Haberler Güncel Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tunceli'de cemevini ziyaret edip Alevi dedelerinden bilgi aldı