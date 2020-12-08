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    • 08.12.2020 21:02
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    Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sanatçıları ilgilendiren flaş açıklama

    Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi ’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" dedi.

    Bakan Ersoy duyurdu: 11 Aralık'ta ilan edilecek

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" dedi.

    Detaylar geliyor...

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    Haberler Güncel Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sanatçıları ilgilendiren flaş açıklama