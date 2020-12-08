Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" dedi.
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Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan sanatçıları ilgilendiren flaş açıklama
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık’ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Pandemi döneminde geliri olmayan, desteğe ihtiyacı olan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir projeyi 11 Aralık'ta detaylarıyla birlikte ilan edeceğiz" dedi.