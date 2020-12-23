Türkiye'de şimdiye kadar üretilmiş en büyük gemi ünvanına da sahip olan TCG Anadolu, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi olarak adlandırılıyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi olacak geminin yapımı için 2016 yılında çalışmalara başlandı. 4 yıldır süren çalışmaların 2021'de tamamlanması planlanıyor. Bu hamle ile Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek.