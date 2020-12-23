POMEM başvuru ne zaman bitecek? POMEM başvuru ücreti nereye yatırılır? 2020 POMEM polis alımı için son saatlere girildi. Başvuru dönemini kaçırmak istemeyen adaylar için duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmış ve başvuru süresi uzatılmıştı. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL'yi yatırması sonra da ön başvurusunu tamamlaması gerekiyor. POMEM başvuru yapmak isteyenler için bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde!
POMEM BAŞVURU NE ZAMAN BİTECEK?
27. Dönem POMEM alımı ön başvuruları 24 Aralık 2020 günü saat 24:00'e kadar yapılabilecek. Adayların para yatırma işlemini 24 Aralık günü saat 17:00'ye kadar yapması gerekecek.
POMEM BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, 08-24 Aralık 2020 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir. Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
POMEM BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?
İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL (Yüz Elli) 08 Aralık 2020 saat 09:00'dan 24 Aralık 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "27. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.
Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından yatırılabilecektir.
Diğer bankaların şubelerinden, internet bankacılığı ve ATM'lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır. İnternet üzerinden ön başvurular başvuru ücretini yatırdıktan sonra yapılacaktır.
27. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.