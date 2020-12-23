POMEM başvuru ne zaman bitecek? POMEM başvuru ücreti nereye yatırılır? 2020 POMEM polis alımı için son saatlere girildi. Başvuru dönemini kaçırmak istemeyen adaylar için duyuru geçtiğimiz günlerde yayımlanmış ve başvuru süresi uzatılmıştı. İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 150.00 TL'yi yatırması sonra da ön başvurusunu tamamlaması gerekiyor. POMEM başvuru yapmak isteyenler için bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde!