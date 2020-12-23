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    • 23.12.2020 17:47
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    Başkan , - 'nin açılışını yapacak

    Başkan , yarın video konferans sistemiyle katılacağı törenle - 'nin açılışını yapacak. Yıllar sonra kapılarını ziyaretçilerine açacak müzede, medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırılacak.

    DHA
    Akşehir Taş Medrese'si açılıyor! Başkan Erdoğan...

    Akşehir'deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medrese'de 1960- 1965 yılları arasında ve 1971 yıllarında restorasyon yapıldı. Ancak yapılması gereken restorasyonun yarısı tamamlanabildi.

    ESERLER KORUMA ALTINDA TUTULDU
    Onarım nedeniyle yıllardır ziyarete kapalı olan müzede; neolitik dönemden itibaren kesintisiz bir kronoloji ile Osmanlı döneminin sonuna kadar olan eserler koruma altında tutuldu.



    2013 yılında hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan ve 2020 yılında restorasyon- teşhir- tanzim çalışmaları tamamlanan müzede; tarihsel bir bütünlük oluşturması açısından Akşehir ve çevresinde bulunan Türk- İslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergilenecek. Yıllar sonra kapılarını ziyaretçilerine açacak müzede, medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırılacak.

    VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILACAK!
    - 'nin açılışı, yarın Başkan 'ın video konferans sistemiyle katılacağı törenle gerçekleştirilecek.

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    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akşehir Taş Medrese - Taş Eserler Müzesi'nin açılışını yapacak