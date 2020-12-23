Akşehir'deki ilk müze binası olarak kullanılan Taş Medrese'de 1960- 1965 yılları arasında ve 1971 yıllarında restorasyon yapıldı. Ancak yapılması gereken restorasyonun yarısı tamamlanabildi.



ESERLER KORUMA ALTINDA TUTULDU

Onarım nedeniyle yıllardır ziyarete kapalı olan müzede; neolitik dönemden itibaren kesintisiz bir kronoloji ile Osmanlı döneminin sonuna kadar olan eserler koruma altında tutuldu.







2013 yılında hazırlanan proje doğrultusunda restorasyon çalışmalarına başlanan ve 2020 yılında restorasyon- teşhir- tanzim çalışmaları tamamlanan müzede; tarihsel bir bütünlük oluşturması açısından Akşehir ve çevresinde bulunan Türk- İslam dönemi mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve taş eserler sergilenecek. Yıllar sonra kapılarını ziyaretçilerine açacak müzede, medrese yaşamı, eğitimi ve taş işçiliği canlandırılacak.



VİDEO KONFERANS YÖNTEMİYLE KATILACAK!

Akşehir Taş Medrese- Taş Eserler Müzesi'nin açılışı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle katılacağı törenle gerçekleştirilecek.





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