BAKAN SOYLU TAKDİR ETMİŞTİ



Polis memuru Hasan Başpınar'ın, dün Kahramantekin'i 5. kattaki evine sırtında çıkarırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmış ve takdir toplamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından fotoğrafları paylaşarak, gül ve alkış görseline yer verdiği paylaşımında, "Türk polisi... Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar." ifadesini kullanmıştı.

BAŞARI BELGESİ VERİLDİ

85 yaşındaki hasta kadını 5. kattaki evine sırtında taşıyan ve davranışı ile takdir toplayan 30 yaşındaki polis memuru Hasan Başpınar, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.