Çorum'da 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin'i asansörü çalışmayan apartmanda sırtına alarak 5. kattaki evine taşıyan polis memurlarının görüntüsünü tüm Türkiye konuştu. Kalpleri ısıtan o anın hikayesini A Haber'e anlattı.
KENDİSİNİ EVE GETİRDİK
Polis memuru "Müzeyyen Teyze hastaneye gitmış o gün ve geri dönememiş. Hastane polisi bizi aradı. Hastaneye giderek Müzeyyen Teyze'nin adresini aldık ve kendisini eve getirdik." dedi.
ASANSÖR ÇALIŞMIYORDU SIRTLADIM
"Müzeyyen Teyze'nin ayakta duracak hali yoktu. Asansör çalışmıyordu. Sonrasında onu sırtıma aldım. Biz de Müzeyyen Teyze'yi sırtımızda evine taşıdık. Benim yapmış olduğum davranış benim görevim."
ONLAR ARTIK BENİM OĞLUM
Müzeyyen Kahramantekin oğlunun olmadığını ve artık iki polis memurunun manevi oğlu olduğunu belirtti.
BAKAN SOYLU TAKDİR ETMİŞTİ
Polis memuru Hasan Başpınar'ın, dün Kahramantekin'i 5. kattaki evine sırtında çıkarırken çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmış ve takdir toplamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından fotoğrafları paylaşarak, gül ve alkış görseline yer verdiği paylaşımında, "Türk polisi... Kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar." ifadesini kullanmıştı.
BAŞARI BELGESİ VERİLDİ
85 yaşındaki hasta kadını 5. kattaki evine sırtında taşıyan ve davranışı ile takdir toplayan 30 yaşındaki polis memuru Hasan Başpınar, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi tarafından "Başarı Belgesi" ile ödüllendirildi.