



SIRTINDA TAŞIDI

Kahramantekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipte bulunan bir polis memuru, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci katta bulunan dairesine kadar çıkarttı.