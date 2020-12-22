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    • Yaşam
    • 22.12.2020 23:51
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    • 22.12.2020 23:59
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    ’da yürekleri ısıtan görüntü: , 85 yaşındaki 'i 5'inci kata kadar sırtında taşıdı

    ’da rahatsızlanarak hastaneye giden ve tedavisinin ardından evine tarafından götürülen 85 yaşındaki , 5'inci kata kadar sırtında taşıdı. Türk polisinin takdirlik hareketi da çok konuşuldu. Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı , "Türk polisi, kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    İHA
    Polis, yaşlı hastayı sırtında taşıdı


    Çorum'da akşam saatlerinde evinde rahatsızlanan 85 yaşındaki Müzeyyen Kahramantekin, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



    Tedavisinin ardından evine gitmek isteyen fakat refakatçisi olmayan yaşlı kadın, hastane polisinden yardım istedi. Hastane polisi karakol ekiplerine durumu bildirerek yaşlı kadının evine kadar bırakılmasını sağladı.



    SIRTINDA TAŞIDI
    Kahramantekin'in yaşadığı apartmana gelen polis ekipleri asansörün arızalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine ekipte bulunan bir polis memuru, yaşlı kadını sırtına alarak 5'inci katta bulunan dairesine kadar çıkarttı.



    BAKAN SOYLU: TÜRK POLİSİ GÖNLÜNÜ VATANDAŞA AÇAR
    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da polis memurunun bu hareketine kayıtsız kalmadı.



    Sosyal medya hesabından, "Türk polisi, kulağını iftiralara kapatır, gönlünü vatandaşa açar" paylaşımını yaptı.

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