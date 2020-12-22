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    Yenikapı'da 'israf araçları' diyerek şov yapan 'li onlarca yeni araç aldı

    'li yönetimindeki 'ne () ait 'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması tepkilere neden oldu.


    'ne () ait 'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması tepkilere neden oldu. , başkan seçildiğinde yaşlılara hizmet eden evde sağlık araçlarını bile Yenikapı Meydanı'na dizip "bunlar israf araçları" diyerek şov yapmıştı. Şimdi bir haftadır bölgedeki araziye onlarca yeni araç getirildi. Araçların plakalarının takılmadığı, jelatinlerinin bile sökülmediği görüldü. Araçların ne amaçla alındığı ve kaç lira ödendiği konusunda hala bir açıklama yapılmadı.

    ŞOV BİTTİ
    İmamoğlu'nun yaptığı israfın sergisi...

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    Haberler Güncel Yenikapı'da 'israf araçları' diyerek şov yapan CHP'li İBB onlarca yeni araç aldı