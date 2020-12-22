İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Başakşehir'de bulunan bir parkta onlarca sıfır otomobilin bulunması tepkilere neden oldu. Ekrem İmamoğlu, başkan seçildiğinde yaşlılara hizmet eden evde sağlık araçlarını bile Yenikapı Meydanı'na dizip "bunlar israf araçları" diyerek şov yapmıştı. Şimdi bir haftadır bölgedeki araziye onlarca yeni araç getirildi. Araçların plakalarının takılmadığı, jelatinlerinin bile sökülmediği görüldü. Araçların ne amaçla alındığı ve kaç lira ödendiği konusunda hala bir açıklama yapılmadı.
ŞOV BİTTİ
İmamoğlu'nun yaptığı israfın sergisi...