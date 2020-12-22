Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yaptırımlar bizi motive eder

düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi 'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD 'nin S-400 yaptırım kararına sert çıktı.ile siber güvenlik ve dijital alanında işbirliği yapma imkanımız var., Avcı, Azad, Atmaca ve Kule gibi yerli ve milli bilgi teknolojileri projelerimizle siber tehditleri en kısa sürede tespit ediyor ve gerekeni yapıyoruz.şekilde engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar; artık Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptırımı, geleceğe yatırıma dönüştüren bir Türkiye var.sadece bizi motive eder, hızımızı arttırır. Onun dışında bize bir negatif etkisi olmaz.

Oktay, konuşma yaptığı sırada sahnede rahatsızlandı. Revirde tedavisi yapılan Oktay, "Doktorlarımızın söylediğine göre, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık" dedi.