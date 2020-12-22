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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Yaptırımlar bizi motive eder

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nde “ yaptırımları bizi motive eder, hızımızı arttırır. Bize negatif etkisi olmaz” açıklamasında bulundu.

    Yaptırımlar bizi motive eder
    Külliye'de düzenlenen 'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'nin S-400 yaptırım kararına sert çıktı.

    Dünyaya ile siber güvenlik ve dijital alanında işbirliği yapma imkanımız var.

    Kasırga, Avcı, Azad, Atmaca ve Kule gibi yerli ve milli bilgi teknolojileri projelerimizle siber tehditleri en kısa sürede tespit ediyor ve gerekeni yapıyoruz.

    Ne şekilde engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar; artık Cumhurbaşkanımız liderliğinde yaptırımı, geleceğe yatırıma dönüştüren bir var.

    Yaptırımlar sadece bizi motive eder, hızımızı arttırır. Onun dışında bize bir negatif etkisi olmaz.


    TANSİYONU DÜŞTÜ
    Oktay, konuşma yaptığı sırada sahnede rahatsızlandı. Revirde tedavisi yapılan Oktay, "Doktorlarımızın söylediğine göre, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı küçük bir rahatsızlık" dedi.



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