Bakan Akar'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Mağaralarını barınaklarını başlarına yıktık, yıkmaya da devam edeceğiz

Burada personel ile bir araya gelen Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığının bugüne kadar yurt içi ve yurt dışı operasyonlarındaki üstün başarılarının Türk Silahlı Kuvvetlerinin dünya genelindeki saygınlığını daha da pekiştirdiğini belirtti.

"ASİL MİLLETİMİZE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZI EKSİKSİZ YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Nitelikli personelini üstün teknoloji ile buluşturan Hava Kuvvetlerinin bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla görevlerini başarıyla yerine getireceğini ifade eden Akar, "Bugüne kadar yapılan çalışmalar önemli sonuçlar verdi. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışarak bu ileriye dönük çalışmalarımız, bu yürüyüş devam edecek. Bu konuda yapılması gereken ne varsa başaracağız, asil milletimize karşı sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından TSK'nın sorumlulukları ve görevlerinin arttığına dikkati çeken Akar, bölgesel olarak önemli ve hassas bir dönemden geçildiğini vurguladı.