Tüm dünyada yankı uyandıran İngiliz eski istihbarat subayı James Le Mesurier'in, Kasım 2019'da İstanbul'daki evinde balkondan düşerek ölmesine ilişkin eşi konuştu. Emma Winberg, eşinin uluslararası bir komplonun değil, başında olduğu vakıftaki finansal sorunların kurbanı olduğunu söyledi.

Winberg, Beyaz Baretlileri finanse eden ve Le Mesurier'in başında bulunduğu 'Mayday Rescue' adlı vakfın finansal çalkantılarına işaret etti. Winberg, Le Mesurier'in ölümüyle ilgili olarak, vakfın başına geçmek isteyen Hollandalı muhasebeci Johan Eleveld'i suçladı. Eşinin çaresizliğe sürüklendiğini belirtti.