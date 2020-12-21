HES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde kullanılır? E-devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? HES uygulaması indirme...

Pandemi ile birlikte ülkemizde kısıtlamalar ve yeni düzenlemeler gerçekleşti. Bunlardan biri belki de en önemlisi olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıdır. HES uygulaması ile vatandaşların corona virus kontrolleri ve takipleri yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı, salgının kontrolünü yapabilmek için "HES kodu" uygulamasını başlattı.