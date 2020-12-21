HES kodu nasıl alınır? HES kodu nerelerde kullanılır? E-devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? HES uygulaması indirme...

Pandemi ile birlikte ülkemizde kısıtlamalar ve yeni düzenlemeler gerçekleşti. Bunlardan biri belki de en önemlisi olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasıdır. HES uygulaması ile vatandaşların corona virus kontrolleri ve takipleri yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı, salgının kontrolünü yapabilmek için "HES kodu" uygulamasını başlattı.
HES KODU NASIL ALINIR?
Birkaç yöntem ile HES kodunuzu alabilirsiniz. Bunlardan biri, kısa mesaj (SMS) ile HES kodu almak için HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazıp, 2023'e gönderilir.
Diğer bir yöntem Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını telefonlarınıza indirip HES kodu işlemleri bölümünden HES kodu oluştur butonuna tıklanarak kod kullanım süresi seçilerek alınabilir.
Dilerseniz E-devlet üzerinden de HES kodu oluşturabilirsiniz.
HES KODU NERELERDE KULLANILIYOR?
HES kodu artık birçok yerde kullanılması zorunlu hale geldi. İş yerlerinde, Şehirler arası seyahatlerde (otobüs,tren,uçak). Tüm kamusal mekanlarda kullanılmaya başladı.
15 Ocaktan itibaren İstanbul'da İstanbul Kart'ına HES kodu tanımlamayanlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacaklar.
HES kodu İstanbul Kartlara nasıl tanımlanır? Sorusu vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soru oldu. HES kodunuzu oluşturduktan sonra https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul/ adresine giderek bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor. Bu işlem ile birlikte HES kodunuz İstanbul Kartlarınıza tanımlanmış olacak.