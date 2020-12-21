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    • 21.12.2020 09:15
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    Başkan Erdoğan'ın yeğeni 'ın cenazesi 'ye götürüldü

    Son dakika haberi... Başkan 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren yeğeni 'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi 'ye götürüldü.

    AA
    Erdoğan'ın yeğeninin cenazesi Rize'ye götürüldü

    Kovid-19 tedavisi gördüğü 'nde vefat eden 'ın (73) cenazesi, yakınları tarafından kara yoluyla 'na, buradan da uçakla 'na getirildi.

    Uçaktan alınarak cenaze aracına konulan Erdoğan'ın cenazesini, Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı.

    Erdoğan'ın cenazesi, daha sonra kara yoluyla memleketi 'nin Güneysu ilçesine götürüldü.

    'ın merhum ağabeyi Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine geçen günlerde Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlanan Ahmet Erdoğan, dün akşam saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın cenazesi Rize'ye götürüldü