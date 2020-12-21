4 gün yasak nasıl olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi! Yılbaşında kimler sokağa çıkabilir?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi belli oldu! 4 gün yasak nasıl olacak? Yılbaşında kimler sokağa çıkabilir? Yasaktan kimlerin muaf olabileceğine ilişkin detaylar belli oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürede, muaf tutulacak olan kurumlar ve kuruluşlar, açık olacak yerler genelgede sıralandı. 4 günlük yasakta hangi işyerlerinin açık olacağı belli oldu. Yasak boyunca avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, istisna kapsamında olacak.