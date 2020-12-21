4 gün yasak nasıl olacak? Yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi! Yılbaşında kimler sokağa çıkabilir?

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesi belli oldu! 4 gün yasak nasıl olacak? Yılbaşında kimler sokağa çıkabilir? Yasaktan kimlerin muaf olabileceğine ilişkin detaylar belli oldu. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürede, muaf tutulacak olan kurumlar ve kuruluşlar, açık olacak yerler genelgede sıralandı. 4 günlük yasakta hangi işyerlerinin açık olacağı belli oldu. Yasak boyunca avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, istisna kapsamında olacak.
YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ!
Bakanlık, 81 il valiliğine "Kovid-19 Salgını" konulu ek genelge gönderdi.
Genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürede, muaf tutulacak olan kurumlar ve kuruluşlar, açık olacak yerler genelgede sıralandı. Kabine toplantısında alınan karar gereği 31 Aralık 2020-4 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasında hafta sonları balıkçı/balık tezgahları belli saatlerde açık olacak Yasak boyunca avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler, istisna kapsamında olacak.
31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek.