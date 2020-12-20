BAŞKAN ERDOĞAN'IN EVİNİ FOTOĞRAFLAMIŞLAR

Grup Yorum'a ait sosyal medyadan yapılan paylaşımı kendisinin yeniden paylaştığı (RT) tespit edildi. Şüphelinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar Kısıklı'daki konutunun önüne gelerek fotoğraf çektiği, araçla gelen ve yakalanan diğer örgüt mensuplarını beklediği, bu şekilde eylem hazırlığı içinde olduğu anlatıldı. Öte yandan diğer şüphelilerden Burak K., Gazi Mahalli Alan sorumlusuydu.