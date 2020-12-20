Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.12.2020 12:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.12.2020 12:51
    ABONE OL

    'li Prof. Dr. teröristbaşı Abdullah Öcalan’a canlı yayında "Sayın" dedi!

    ekranlarında yayınlanan bir programa katılan Prof. Dr. , bebek katili elebaşı Abdullah Öcalan’a sayın dedi. Heper’in skandal ifadelerine programın diğer katılımcıları tepki gösterirken 'ın "Bebek katiline 'sayın' diyemezsiniz” çıkışında bulundu. Heper’in 2014 yerel seçimlerinde ’nin adayı olduğu biliniyor.

    Masası'nda 'in moderatörlüğünü üstlendiği programda Prof. Dr. , Abdullah Öcalan'a 4 kere 'sayın' ifadesini kullanınca stüdyoda ve sosyal medyada büyük tepki gördü.

    ve 'ın, Öcalan'a 4 kez 'sayın' dediğini hatırlatması üzerine Gülümser Heper, kurduğu ifadeden geri adım atmadı.

    Heper, "Ne demek istediğimi Türk halkı anlamıştır, 99'dan sonraki suçları için 'sayın' Öcalan'ı yargılayın diyorum..." diye konuştu.

    "SAYIN DİYEMEZSİNİZ"
    Sonrasında Metin Özkan'ın "Bebek katiline 'sayın' diyemezsiniz." demesi üzerine Heper, ifadesiyle ilgili "O benim genel kullanım terminolojimdir." diye yanıt verdi.

    Heper'in "Kelime oyunlarını kenara bırakın" demesi üzerine Metin Özkan, "Ne kelime oyunu... Siz bir bebek katiline, askerimizin polisimizin, öğretmenimizin, işçimizin, memurumuzun, Kürt kardeşlerimizin katiline 'sayın' diyorsunuz." dedi.

    DAKİKALAR SONRA ÖZÜR DİLEDİ
    Sonrasında Metin Özkan, "CNN TÜRK'ün isminde 'Türk' ifadesi vardır. Size bu televizyonda Öcalan'a 'sayın' dedirtmem." dedi.

    Metin Özkan, "Sizi şu anda sosyal medyada linç ediyorlar. Size bir şans verdim. Ama demek ki maya buymuş." şeklinde konuştu.

    Moderatör Semiha Şahin'in ısrarı üzerine Prof. Heper, dakikalar sonra özür diledi.

    CHP'NİN ADAYI OLMUŞTU
    doğumlu olan Gülümser Heper'in 2014 yerel seçimlerinde 'den Sivas Belediye Başkan Adayı olduğu biliniyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP'li Prof. Dr. Gülümser Heper teröristbaşı Abdullah Öcalan’a canlı yayında "Sayın" dedi!