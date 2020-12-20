"BARAJ ARTIK SON SAATLERİNİ YAŞIYOR"

4 Eylül Köyü Muhtarı Ali Pek, barajın artık son saatlerini yaşadığını ifade ederek, "Baraj 2002'de tamamlanarak su tutmaya başladı. Geçen senelere kadar buradan kent merkezine su veriliyordu. Son dönemlerdeki kuraklık nedeniyle barajın suyu çekildi. Çünkü çok yağış almadı. Bizim bu barajın asıl kaynağı da yağmur ve kar sularıyla. Baraj artık son saatlerini yaşıyor. Şu andaki mevcut su çok az bir su. Şu an suyun 50 metre civarında bir düşüklüğü var. Biz 50 diye tahmin ediyoruz ama 50'den daha fazla olabilir" dedi.